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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:21

Beşiktaş kombinelerine yoğun ilgi

Beşiktaş taraftarı, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. Kombine yenileme ve yer değiştirme işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek.

Beşiktaş kombinelerine yoğun ilgi
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Beşiktaş taraftarı, önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. Kombine yenileme ve yer değiştirme işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni sezon öncesinde kombine yenilemelerine yoğun ilgi gösterdi. 2018/2019 sezonunda tüm maçlarda geçerli olacak olan kombine kart yenilemesi ve yer değiştirme işlemleri için stada gelen taraftarlar, Vodafone Park Kombine Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarlar, kombine yenileme ve yer değiştirme işlemlerini 10 Mayıs Perşembe gününe kadar gerçekleştirebilecek.
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