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05 Temmuz 2018 Perşembe 22:06

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam konakladığı otelin sahasında yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam konakladığı otelin sahasında yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması devam ederken başlayan yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle Şenol Güneş tedbir amaçlı antrenmanı sona erdirdi.

Bu arada Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ile Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da antrenmanı izleyenler arasındaydı.

Öte yandan Vodafone pankart yarışmasını kazanan talihli taraftar da antrenmanı izleme fırsatı buldu.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30’da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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