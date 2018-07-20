Beşiktaş Krasnodar’ı 3-1 mağlup etti

Beşiktaş hazırlık maçında Krasnodar’ı 3-1 mağlup etti.

Krasnodar, 12. dakikada Wanderson’un golüyle öne geçti (0-1). Siyah-beyazlılar, Krasnodar’ın golüne 28. dakikada Larin’in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazandığımız penaltı vuruşunu Oğuzhan’ın gole çevirmesiyle karşılık verdi (1-1). 44. dakikada Oğuzhan yerini Gökhan’a bıraktı. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya; Tolga, Tolgay ve Larin yerine Fabricio, Adriano ve Love değişiklikleriyle başladı. Siyah-beyazlılar, 51. dakikada Lens’in golüyle öne geçti (2-1). 74. dakikada Mustafa, Medel’in yerine oyuna dahil oldu. 80. dakikada Lens çıktı, Orkan oyuna girdi. 86. dakikada Dorukhan ve Babel oyundan çıkarken Mertcan ve Negredo oyuna girdi. Negredo, 86. dakikada şık bir kafa vuruşuyla farkı ikiye yükseltti (3-1). Beşiktaş, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.