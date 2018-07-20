SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 21:21

Beşiktaş Krasnodar’ı 3-1 mağlup etti

Beşiktaş hazırlık maçında Krasnodar’ı 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Beşiktaş hazırlık maçında Krasnodar’ı 3-1 mağlup etti.

Krasnodar, 12. dakikada Wanderson’un golüyle öne geçti (0-1). Siyah-beyazlılar, Krasnodar’ın golüne 28. dakikada Larin’in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazandığımız penaltı vuruşunu Oğuzhan’ın gole çevirmesiyle karşılık verdi (1-1). 44. dakikada Oğuzhan yerini Gökhan’a bıraktı. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya; Tolga, Tolgay ve Larin yerine Fabricio, Adriano ve Love değişiklikleriyle başladı. Siyah-beyazlılar, 51. dakikada Lens’in golüyle öne geçti (2-1). 74. dakikada Mustafa, Medel’in yerine oyuna dahil oldu. 80. dakikada Lens çıktı, Orkan oyuna girdi. 86. dakikada Dorukhan ve Babel oyundan çıkarken Mertcan ve Negredo oyuna girdi. Negredo, 86. dakikada şık bir kafa vuruşuyla farkı ikiye yükseltti (3-1). Beşiktaş, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku