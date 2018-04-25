Beşiktaş maça çıkmayacak

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı alıyor. Karar, yarın yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’nda üyelerin oylarına sunulacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ancak 57. dakikada çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının TFF tarafından kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı için hazırlanıyor. TFF yönetiminin Riva’da toplandığı sıralarda Beşiktaş yönetimi de kulüp binasında alınacak kararı bekleyerek masaya bütün seçenekleri koydu. TFF’nin maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını vermesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, maça çıkmama kararını divan üyelerine sunmak üzere karar aldı. Yarın yapılacak olan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare toplantısında Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan yönetim, bu kararı divan üyelerine soracak ve oylamadan çıkacak karara göre yol haritası belirlenecek.