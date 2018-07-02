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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:07

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin salonunda yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş salonda çalıştı
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Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin salonunda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ 19.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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