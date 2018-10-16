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16 Ekim 2018 Salı 13:38

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş salonda çalıştı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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