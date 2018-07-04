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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:59

Beşiktaş, Slovakya Kampında YO-YO testinden geçti

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti.

Beşiktaş, Slovakya Kampında YO-YO testinden geçti
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Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, antrenman sahasında YO-YO testi çalışması yapıldı. Futbolcular iki grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık YO-YO testinden geçti. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30’da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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