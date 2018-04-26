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26 Nisan 2018 Perşembe 20:09

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı...

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda oyuncular taktik ve kondisyon çalıştı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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