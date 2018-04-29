Beşiktaş taraftarı derbi için yola çıktı

Beşiktaş taraftarı derbinin oynanacağı Türk Telekom Stadı’na hareket etti. Seyir halindeki otobüse binmeye çalışan bir taraftar ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray...

Beşiktaş taraftarı derbinin oynanacağı Türk Telekom Stadı’na hareket etti. Seyir halindeki otobüse binmeye çalışan bir taraftar ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. Saatler öncesinden toplanan taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binerek maçın oynanacağı Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’na doğru harekete geçti. Bu esnada bir taraftar seyir halinde olan bir otobüse binmeye çalıştı. Koşarak otobüse binmeye çalışan taraftar yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Hafif şekilde yaralanan taraftara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralı taraftar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beşiktaşlı taraftarların Türk Telekom Stadı’na gidişi sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Vodafone Park’tan ayrılan taraftarlar oluşturulan güvenlik kordonuyla derbinin oynanacağı noktaya hareket etti.