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26 Nisan 2018 Perşembe 23:16

Beşiktaş taraftarı formaya hücum etti

Yarıda kalan olaylı derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş’ın hükmen mağlup sayılacağı ve Türkiye Kupası’nda elde ettiği gelirleri geri verecek olmasından dolayı siyah-beyazlı taraftarlar, büyük bir kampanya başlatarak Kartal Yuvası’na hücum etti.

Beşiktaş taraftarı formaya hücum etti
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Yarıda kalan olaylı derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş’ın hükmen mağlup sayılacağı ve Türkiye Kupası’nda elde ettiği gelirleri geri verecek olmasından dolayı siyah-beyazlı taraftarlar, büyük bir kampanya başlatarak Kartal Yuvası’na hücum etti.

Olağanüstü Divan Kurulu istişare toplantısında divan üyeleriyle görüşen Beşiktaş Yönetimi, toplantının ardından yönetim kurulu kararıyla yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmayacaklarını açıklamıştı. Bu kararla birlikte Türkiye Kupası gelirlerinden mahrum kalacak olan siyah-beyazlılara taraftarından büyük bir destek geldi. Sosyal medyada kampanya başlatan Beşiktaş taraftarları kısa süre içinde internet yaptığı alışverişlerde Türkiye Kupası gelirinin daha fazlasını kulübe kazandırdı. Kampanyanın hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisine kadar devam edeceği öğrenilirken, Kartal Yuvası mağazaları ürün yetiştirmekte zorlanıyor.
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