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23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:55

Beşiktaş, Torshavn hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Torshavn hazırlıklarına başladı
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Slovakya ve Avusturya’da yaptığı kamplarla yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından Ümraniye’deki çalışmalarına başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı. Dünya Kupası’nın ardından henüz iznini tamamlamayan Pepe ve Vida’nın yer almadığı antrenmanda, Fulham ile transfer görüşmeleri yapan Fabri de yer almadı. Tatilini tamamlayıp dönen Ricardo Quaresma ise çalışmada yer aldı. Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Guti sık sık oyuncuları uyardı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması ve ardından da topla istasyon idmanıyla devam etti. İstasyon antrenmanın ardından 3 takım halinde taktik ağırlıklı yapılan top kapma çalışmasında Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Ricardo Quaresma’yı joker olarak kullanması dikkat çekti. Bu arada yardımcı antrenör Guti de sık sık futbolcuları uyardı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Tolgay Arslan, antrenmana gelen oğlu Kian ile idman sonrasında bir müddet oyun oynadı.
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