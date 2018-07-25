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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:22

Beşiktaş, Umut Nayır’la anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Umut Nayır’ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, Umut Nayır'la anlaştı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Umut Nayır’ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’ı kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak Umut Nayır transferini de tamamladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle Osmanlıspor’a geri döndü. Osmanlıspor yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında bu transferle ilgili pürüzler giderildi ve Umut Nayır, Beşiktaş’la anlaştı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki golcü futbolcuya 4 yıllık sözleşme imzalatacak.
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