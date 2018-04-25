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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:23

Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman liderliğinde TFF’nin Fenerbahçe derbisi kararını görüşmek üzere toplandı.

Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı
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Beşiktaş Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman liderliğinde TFF’nin Fenerbahçe derbisi kararını görüşmek üzere toplandı.

Beşiktaş’ta yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Fenerbahçe derbisi ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TFF’nin resmi açıklamasını bekleyen yönetimin, çıkacak karara göre yarın yapılacak Divan Kurulu İstişare Toplantısı’nda alınabilecek seçenekleri masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün seçenekleri arasında müsabakaya çıkmama kararının da bulunduğu belirtildi.

TFF, Şenol Güneş’in başına gelen cisimle yaralandığı derbi ile ilgili yarıda kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanması kararını aldı. Bu kararın önümüzdeki dakikalarda resmen açıklanması bekleniyor.
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