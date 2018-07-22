Beşiktaş, eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 9. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.Beşiktaş, 13 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten eski futbolcusu Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 9. yılında mezarı başında andı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın çelenk gönderdiği anma törenine divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.
Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu’nu mezarı başında andı
Beşiktaş, eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 9. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.