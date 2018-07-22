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22 Temmuz 2018 Pazar 16:43

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu’nu mezarı başında andı

Beşiktaş, eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 9. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.

Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu mezarı başında andı
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Beşiktaş, eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 9. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.

Beşiktaş, 13 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten eski futbolcusu Yusuf Tunaoğlu’nu vefatının 9. yılında mezarı başında andı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın çelenk gönderdiği anma törenine divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.
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