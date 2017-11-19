Beşiktaş’a İspanyol hakem

Antonio Lahoz, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın deplasmanda Lyon ile oynadığı ve Fransız ekibini 2-1 kazandığı mücadeleyi yönetmişti.

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında 21 Kasım Salı günü Vodafone Park’ta Porto ile karşılaşacağı mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Lahoz’un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Diego Barbero Sevilla olacak.