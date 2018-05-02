Beşiktaş’a Tahkim’den ret

- Duruşma talebinin reddine ve başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile karar verilmiştir."

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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