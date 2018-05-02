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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:03

Beşiktaş’a Tahkim’den ret

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının kaldığı yerden devam etmesi kararı üzerine Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Tahkim Kurulu, oybirliğiyle Beşiktaş’ın itirazını reddetti.

Beşiktaş'a Tahkim'den ret
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının kaldığı yerden devam etmesi kararı üzerine Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Tahkim Kurulu, oybirliğiyle Beşiktaş’ın itirazını reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine ve başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile karar verilmiştir."
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