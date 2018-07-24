Beşiktaş’ın B36 Tarshavn ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Tur maçını Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de B36 Tarshavn ile Beşiktaş arasında Gundadalur Stadyumu’nda oynanacak maçı Ukraynalı hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek. Aronovski’nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.
Beşiktaş’a Ukraynalı hakem
Beşiktaş’ın B36 Tarshavn ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Tur maçını Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.