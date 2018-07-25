SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:03

Beşiktaş’ın Avrupa mücadelesi başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turunun ilk maçında Beşiktaş, yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesi başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turunun ilk maçında Beşiktaş, yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sezona erken başlayan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun ilk resmi karşılaşmasına yarın çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda yarın Gundadalur Staydumu’nda TSİ 21.00’de Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Evgeni Aranovskiy yönetecek. Aranovskiy’in yardımcılıklarını Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak. Daha önce Türk ve Faroe Adaları temsilcileri 6 kez karşı karşıya gelirken bu maçların tamamını Türk takımları kazandı.

Cebelitarık ve Karadağ ekiplerini eledi

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde eşleştiği B36 Torshavn, turnuvaya ön eleme turundan başladı. Oynadığı ilk turda Cebelitarık ekibi St Josephs’ı, 1. ön eleme turunda da Karadağ temsilcisi OFK Titograd eleyen Torshavn, siyah-beyazlıların rakibi oldu. Oynadığı dört karşılaşmada 4 gol atan Faroe Adaları temsilcisi, kalesinde de 3 gol gördü.

5 bin kişilik stadyumda oynuyor

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Faroe Adaları temsilcisi Torshavn, maçlarını 5 bin kişilik Gundadalur Stadyumu’nda oynuyor. 1911 yılında inşa edilen bu stadyumun zemini suni çimden oluşuyor. Beşiktaş, stadyumun suni çim olmasından dolayı İstanbul’daki son hazırlık çalışmasını Fulya’da bulunan ve zemini suni çim olan Hakkı Yeten Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku