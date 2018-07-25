Beşiktaş’ın Avrupa mücadelesi başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turunun ilk maçında Beşiktaş, yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sezona erken başlayan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunun ilk resmi karşılaşmasına yarın çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda yarın Gundadalur Staydumu’nda TSİ 21.00’de Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Evgeni Aranovskiy yönetecek. Aranovskiy’in yardımcılıklarını Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak. Daha önce Türk ve Faroe Adaları temsilcileri 6 kez karşı karşıya gelirken bu maçların tamamını Türk takımları kazandı.

Cebelitarık ve Karadağ ekiplerini eledi

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde eşleştiği B36 Torshavn, turnuvaya ön eleme turundan başladı. Oynadığı ilk turda Cebelitarık ekibi St Josephs’ı, 1. ön eleme turunda da Karadağ temsilcisi OFK Titograd eleyen Torshavn, siyah-beyazlıların rakibi oldu. Oynadığı dört karşılaşmada 4 gol atan Faroe Adaları temsilcisi, kalesinde de 3 gol gördü.

5 bin kişilik stadyumda oynuyor

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Faroe Adaları temsilcisi Torshavn, maçlarını 5 bin kişilik Gundadalur Stadyumu’nda oynuyor. 1911 yılında inşa edilen bu stadyumun zemini suni çimden oluşuyor. Beşiktaş, stadyumun suni çim olmasından dolayı İstanbul’daki son hazırlık çalışmasını Fulya’da bulunan ve zemini suni çim olan Hakkı Yeten Tesisleri’nde gerçekleştirdi.