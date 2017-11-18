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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:35

Beşiktaş’ın borcu açıklandı

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle Beşiktaş’ın toplam net borcunun 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olarak açıkladı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle Beşiktaş’ın toplam net borcunun 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olarak açıkladı.

Beşiktaş 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda toplam net borç açıklandı. Tuncel, Beşiktaş Dernekler borcunun 705 milyon 926 bin TL olduğunu, Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın borcunun ise 1 milyar 179 milyon 929 bin TL olduğunu ifade etti. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun ise 30 Eylül 2017 itibariyle 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ın 30 Haziran 2017 dönemi borcu ise 1 milyar 766 milyon 209 TL’ydi.

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