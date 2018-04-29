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29 Nisan 2018 Pazar 16:29

Beşiktaşlı taraftarlar stada geldi

Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar mücadelenin yapılacağı Türk Telekom Stadyumu’na gelmeye başladı.

Beşiktaşlı taraftarlar stada geldi
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Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar mücadelenin yapılacağı Türk Telekom Stadyumu’na gelmeye başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Beşiktaş Çarşı ve Ümraniye’de toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, otobüslerle Türk Telekom Stadyumu’na geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda taraftarlar olaysız bir şekilde stada girdi.
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