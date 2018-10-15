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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:46

Beşiktaş’ta Adriano şoku

Beşiktaş, cumartesi günü U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Adriano’yla ilgili açıklama yaptı. Sol diz iç yan bağ ve kapsülünde ödem tespit edilen Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Adriano şoku
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Beşiktaş, cumartesi günü U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Adriano’yla ilgili açıklama yaptı. Sol diz iç yan bağ ve kapsülünde ödem tespit edilen Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milli ara sebebiyle cumartesi günü U21 takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş’ta Brezilyalı yıldız Adriano, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano’nın çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. Adriano’nun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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