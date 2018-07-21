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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:47

Beşiktaş’ta B36 Torshavn hazırlıkları pazartesi başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya ve Avusturya’da yaptığı kamplarla geçiren Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından B36 Torshavn maçının hazırlıklarına başlayacak.

Beşiktaş'ta B36 Torshavn hazırlıkları pazartesi başlıyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya ve Avusturya’da yaptığı kamplarla geçiren Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından B36 Torshavn maçının hazırlıklarına başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonuna Slovakya ve Avusturya’da yaptığı kamplarla hazırlanan Beşiktaş, yurda döndü. Krasnodar ile oynanan ve siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı hazırlık karşılaşmasıyla birlikte tamamlanan Avusturya kampının ardından futbolcular 2 gün izin yapacak. UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme karşılaşmasında 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde saat 12.00’de yapılacak olan antrenman basına kapalı olarak gerçekleşecek. Saat 19.00 idmanı ise basına açık olarak yapılacak.
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