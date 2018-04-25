Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmesinin ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi. Maçta kırmızı kart gören Pepe, bu maç öncesi cezasını tamamlayacak. Karşılaşma yarıda kaldığında sahada olan Caner ise sakatlandı ve sezonu kapattı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmesinin ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi. Maçta kırmızı kart gören Pepe, bu maç öncesi cezasını tamamlayacak. Karşılaşma yarıda kaldığında sahada olan Caner ise sakatlandı ve sezonu kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, bugün TFF’den karşılaşmayla ilgili karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maç için olağanüstü toplanırken, karşılaşmanın 57. dakikadan devam etmesi kararı alındı. 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan maç öncesinde Beşiktaş’ta Caner ve Pepe belirsizliği yaşanıyor. Maçta kırmızı kart gören Pepe, bu mücadele öncesinde cezasını tamamlayacak. Maçın yarıda kaldığı anda sahada olan Caner Erkin ise, hafta sonunda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlandı ve sezonu kapattı. Beşiktaş’ın bu oyuncularla ilgili nasıl bir hamle yapacağı ya da federasyonun Beşiktaş’a yeni bir oyuncuyu sahaya sürme hakkıyla ilgili izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.