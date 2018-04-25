SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:49

Beşiktaş’ta Caner ve Pepe belirsizliği

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmesinin ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi. Maçta kırmızı kart gören Pepe, bu maç öncesi cezasını tamamlayacak. Karşılaşma yarıda kaldığında sahada olan Caner ise sakatlandı ve sezonu kapattı.

Beşiktaş'ta Caner ve Pepe belirsizliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmesinin ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi. Maçta kırmızı kart gören Pepe, bu maç öncesi cezasını tamamlayacak. Karşılaşma yarıda kaldığında sahada olan Caner ise sakatlandı ve sezonu kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, bugün TFF’den karşılaşmayla ilgili karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maç için olağanüstü toplanırken, karşılaşmanın 57. dakikadan devam etmesi kararı alındı. 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan maç öncesinde Beşiktaş’ta Caner ve Pepe belirsizliği yaşanıyor. Maçta kırmızı kart gören Pepe, bu mücadele öncesinde cezasını tamamlayacak. Maçın yarıda kaldığı anda sahada olan Caner Erkin ise, hafta sonunda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlandı ve sezonu kapattı. Beşiktaş’ın bu oyuncularla ilgili nasıl bir hamle yapacağı ya da federasyonun Beşiktaş’a yeni bir oyuncuyu sahaya sürme hakkıyla ilgili izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku