Beşiktaş’ta Divan Kurulu Üyeleri, maça çıkılmamasını talep ediyor

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak TFF’nin devam kararı vermesinin ardından gözler Beşiktaş Kulübü’ne çevrildi. Divan Kurulu’nu olağanüstü istişare toplantısında çağıran yönetim, üyelere danışıyor. Divan Kurulu Üyeleri’nin çoğu maça çıkılmamasını isterken, yönetim, toplantının ardından kararını verecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmiş ve ardından her iki kulüp yöneticileri de hükmen galip olmaları gerektiğini ifade etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu maçla ilgili olarak dün yaptığı olağanüstü toplantıda karşılaşmanın 57. dakikasından itibaren seyircisiz şekilde oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından gözler Beşiktaş Kulübü’ne çevrildi. Bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare Toplantısında, derbi maçla ilgili olarak alınacak kararları seçenekler halinde Divan Kurulu Üyeleri’ne sunan Beşiktaş Yönetimi, son kararı toplantının ardından verecek.

Fikret Orman: "Doğal afet mi oldu?"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Üyeleri’ne maçın kaldığı yerden devam etmemesi gerektiğini belirterek, "Doğal afet mi oldu ki karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor?" derken, Divan Kurulu Üyeleri, takımın maça çıkmaması yönünde görüş bildirdi. Beşiktaş Yönetimi, Divan Üyeleri’ni dinledikten sonra yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında, derbiyle ilgili kararını verecek. Divanda herhangi bir oylama yapılmazken, Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun maça çıkmama kararıyla ilgili çeşitli endişeleri bulunuyor. Karşılaşmayla ilgili olarak Türkiye Kupası’nda mücadele etmemeyi göze alan siyah-beyazlılar, buna karşın lig için kaygı duyuyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği karar Beşiktaş Yönetimi’ni tatmin etmezken, yönetimin düne oranla alınacak kararlarla ilgili biraz daha yumuşama yaşadığı öğrenildi. Maça çıkılmama kararı dün yönetimin masasındaki ilk tercih olarak dikkat çekerken, bugün yapılan görüşmelerin ardından, özellikle ’maça çıkmama’ kararının lige olumsuz yansımalarının olabileceği, bu nedenle bu karardan vazgeçilmesinin mümkün olduğu öğrenildi. Yönetim akşam saatlerinde yapacağı toplantının ardından resmi bir açıklamayla, 3 Mayıs’ta 57. dakikadan itibaren oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili kesin kararını söyleyecek.