SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:49

Beşiktaş’ta gündem yeniden Aboubakar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar’a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.

Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar’a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.

Negredo ve Vagner Love’dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş’ta, gündem yeniden Aboubakar oldu. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için kaynak oluşturmaya çalışıyor. Fulham’ın Fabri’yi istemesi ve Liverpool’un da Vida için ciddi bir teklif yapmasıyla birlikte elde edilecek olan kazancı transfere harcamayı düşünen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Aboubakar bu sezon Porto’da gösterdiği performansla Juventus’un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku