Beşiktaş’ta hedefi rakipler belirleyecek!

Galatasaray mağlubiyetiyle ligde 4. sıraya gerileyen Beşiktaş’ta hedefi rakiplerin performansı belirleyecek. Kalan 3 maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen Kartal’ın ligdeki konumu, rakiplerin puan kaybıyla ortaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’e büyük destek var. Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği sonuçlarla kulüp tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşatan Şenol Güneş’in, sezon sonunda görevinden ayrılacağı konuşulurken, taraftarlar ve yönetim, tecrübeli hocanın kalmasından yana. Ligin bitimine 3 hafta kalan takımda moral bozukluğu oluşmaması için bu konuları konuşmayan Güneş, futbolcuları Kayserispor maçına motive etmeye çalışıyor. Galatasaray yenilgisiyle ligde 4. sıraya gerileyen ve bitime 3 maç kala zirvenin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ta tek hedef Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak rakiplerin puan kaybını beklemek.

Negredo, Pepe, Caner ve Tosic yok

Perşembe günü Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, bir takım çevrelerden gelen ’Maça çıkacaklar’ yorumuna karşın, Galatasaray maçının ardından 2 gün izin yapma kararı almıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçı hazırlıklarına çarşamba 18.00’de başlayacak" ifadeleri kullanılmıştı. Kayserispor mücadelesi öncesinde kadroda 4 eksik göze çarpıyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapatırken, Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe de sezon sonuna kadar takımdan uzak kalacak. Gomis’e yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Tosic de, Kayserispor maçında cezalı.