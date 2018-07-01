Beşiktaş’ta transferin kilit ismi Vida

Transfer için geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası’yla birlikte gelen teklifleri masasında tutuyor. Siyah-beyazlıların en büyük kozu Vida. Bu futbolcunun satılması durumunda önemli bir bütçe oluşacak.

Transfer için geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası’yla birlikte gelen teklifleri masasında tutuyor. Siyah-beyazlıların en büyük kozu Vida. Bu futbolcunun satılması durumunda önemli bir bütçe oluşacak.

Dünya Kupası’ndaki performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Vida, Beşiktaş’ın da en büyük kozu durumunda. Leicester City’nin teklifini değerlendiren yönetim, bonservis bedeli olarak minimum 18 milyon Euro’luk teklif bekliyor. Ancak Everton’ın yaptığı teklif Kartal’a daha cazip geldi. Yönetimin listesinde olan Klaassen’i bonservisiyle vermeyi öneren Everton, bunun yanı sıra 10 milyon Euro da ödeme teklif etti. Hırvatistan’ın takım olarak iyi bir performans göstermesiyle Vida’nın değerinin yükselmesi, yönetimin beklemesine neden oldu. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan’ın 1 tur daha geçmesiyle birlikte 20 milyon Euro’luk tekliflerin gelmesini umuyor. Buradan gelecek parayla eli rahatlayacak olan Beşiktaş, transferde harekete geçecek. Listede birçok isim var.

Pepe ve Quaresma’ya teklifler var

Dünya Kupası’ndan elenen Portekiz’de Pepe ve Quaresma oynadığı maçlarda attıkları gollerle dikkat çeken isimler olurken Çin kulüpleri bu futbolcular için teklifte bulunuyor. Ancak Teknik Direktör Şenol Güneş, 2 yıldızın da gitmesini istemiyor. Güneş’in yanı sıra Pepe ve Quaresma da takımda kalmaktan yana. Ancak gelebilecek astronomik teklifleri yönetim değerlendirecek.

Emre Akbaba bekleniyor

Transfer için bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş, Everton’la anlaşması haline Klassen’i de kadroya katacak. Siyah-beyazlıların ilk hedefi ise Emre Akbaba. Alanyaspor Yönetimi’yle görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun transferi için Dünya Kupası’nın bitimine kadar kimseyle anlaşılmaması için Antalya ekibine ricada bulundu. Vida’nın satılması halinde gelecek parayla ilk olarak Emre Akbaba transfer edilecek.