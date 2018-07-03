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03 Temmuz 2018 Salı 16:37

Beşiktaş’ta transferler Vida’ya bağlı

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla adeta değerine değer katan Domagoj Vida için Beşiktaş’ın belirlediği bonservis bedeli 20 milyon Euro. Siyah-beyazlılar, Hırvat stoperin satılması halinde ise buradan gelecek parayla 4 transfer yapmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta transferler Vida'ya bağlı
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Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla adeta değerine değer katan Domagoj Vida için Beşiktaş’ın belirlediği bonservis bedeli 20 milyon Euro. Siyah-beyazlılar, Hırvat stoperin satılması halinde ise buradan gelecek parayla 4 transfer yapmayı planlıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden Beşiktaş’ta bir yandan da transfer planlamaları yapılıyor. Siyah-beyazlıların bu alanda elini güçlendiren en büyük etken ise Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ve bireysel performansıyla da göz dolduran Domagoj Vida. Hırvat futbolcu, turnuvada gösterdiği performansla değerini katlamayı başardı. Bunu olumlu yönde değerlendirmek isteyen Beşiktaş Kulübü de Vida’nın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun’u kadrosuna katan İngiliz ekibi Everton’un 29 yaşındaki futbolcuya yakın ilgisi bulunuyor. Vida transferi için yakın zamanda Beşiktaş’ın kapısını çalan İngilizler, siyah-beyazlılara Klassen+10 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise bu transfer için Everton’dan 15 milyon Euro ve Klassen’i istedi. Eğer uygun şartlar sağlanırsa siyah-beyazlı kulüp Vida’yı Everton’a gönderecek, kadrosuna ise Klassen’i katacak.

Beşiktaş, Liverpool’un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge için de nabız yokluyor. Olası bir Vida transferinden gelecek para neticesinde İngiliz kulübüne 28 yaşındaki golcü için 7 milyon Euro’luk teklifte bulunacak olan Kartal, uygun şartların sağlanabilmesi için yoğun mesai harcayacak.

Siyah-beyazlılar, aynı zamanda Hırvat stoperden elde edilecek gelirle söz konusu isimler haricinde bir sağ bek, bir de stoper almayı düşünüyor.
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