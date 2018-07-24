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24 Temmuz 2018 Salı 17:30

Beşiktaş’tan Fabri’ye teşekkür

Beşiktaş, Fulham’a transfer olan Fabri için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Fabri'ye teşekkür
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Beşiktaş, Fulham’a transfer olan Fabri için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olan kaleci Fabri için kulübün resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı.

Kişiliğiyle, yeteneğiyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak. Fabricio Ramirez’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.”
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