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30 Nisan 2018 Pazartesi 21:49

Beşiktaş’tan kupa maçı açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde konuştuğuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan kupa maçı açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde konuştuğuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz" denildi.
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