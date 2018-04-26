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26 Nisan 2018 Perşembe 20:33

Beşiktaş’tan tarihi karar

Beşiktaş Kulübü, tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş'tan tarihi karar
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Beşiktaş Kulübü, tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti ve çıkan olaylardan dolayı mücadele tatil edilmişti.

Beşiktaş’ın bugün olağanüstü yaptığı toplantı sonrası tarihi bir karar çıktı. Siyah-beyazlılar, tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmayacak. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi ‘Fair Play’ (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.

Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir."
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