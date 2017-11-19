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19 Kasım 2017 Pazar 16:00

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Galatasaray’ı 84-82 mağlup etti.Salon: AntakyaHatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş xxx 7, Courtney Paris xxxx 12, Leilani Mitchell xxxx 11, Katsuaryna...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Galatasaray’ı 84-82 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş xxx 7, Courtney Paris xxxx 12, Leilani Mitchell xxxx 11, Katsuaryna Syntsina xxxx 15, Seda Deniz xx 4, Berrak Özaltın x, Hülya Çoklar x, Devran Tanaçan x, Bahar Öztürk xx 9, Merve Aydın x 2, Hind Ben Abdelkader xxxx 17, Gizem Havare xx

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

Galatasaray: Jeanne Epoupa xxx 15, Özge Kavurmacıoğlu xx 6, Miray Balotu x, Meltem Yıldızhan xx 9, Eda Şahin x, İremnaz Topuz x 5, Jelena Dubljevic xxx 18, Gintare Petronyte xxx 15, Gizem Başaran xx 4, Merve Uygül xx 4, İnci Güçlü x

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 22-21 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 40-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 61-64 (Galasaray lehine)

Maç sonu: 84-82 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

5 faul alanlar: Bahar Öztürk (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

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