Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Yakın Doğu Üniversitesi: 90 - Galatasaray: 53

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Galatasaray’ı 90-53 farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı cumartesi günü oynanacak. İki galibiyete ulaşan ekip yarı finale adını yazdıracak.
Salon: Caferağa
Hakemler: Murat Ciner xx, Sinem Tetik xx, Dorukhan Kalyoncu xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xx 13, Olcay Çakır Turgut xx 8, McBride xxx 14, Lavender xxx 19, Holingsvorth xx 9, Bahar Çağlar xx 4, Cansu Köksal xx 9, Gruda xxx 14, Gökçe Doğan x
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Galatasaray: Işıl Alben xx 6, Epoupa xx 13, Tuğba Taşçı x, Dubljevic xx 8, Petronyte xxx 22, İrem Naz Topuz x 2, Davis x 2, Özge Kavurmacıoğlu x, Gizem Başaran x, Merve Uygül x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 23-9 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 40-33 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)3. Periyot: 68-42 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)