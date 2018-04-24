Bir yeşil, bir beyaz iki farklı Giresunspor

Spor Toto 1. Lig’de sezona iddialı başlayan ve kurduğu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Akın Çorap Giresunspor iki farklı performans sergileyerek çıkışını çöküşe çevirdi.

Karadeniz ekibi, ligde ilk yarı oynadığı 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 30 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, 17 haftalık ilk maratonda 25 gol atıp, 15 gol yedi. Çotanaklar ilk devrede kendi evinde oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 17 puan elde etti. Giresunspor içeride oynadığı bu maçlarda, 14 gol kaydederken, kendi kalesinde ise sadece 6 gol gördü. İlk yarıda deplasmanda 8 karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar, bu maçlarda ise, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı. Giresunspor dışarıda oynadığı bu müsabakalarda, 11 gol atıp, 9 gol yedi.

İkinci yarı beyaz

2017 yılını 30 puanla 4. sırada kapatan Giresunspor, 2018 yılında ise kabusu yaşadı. Yeşil-beyazlılar, ligin ikinci yarısında bu zamana kadar oynadığı 15 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Çotanaklar bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kendi kalesinde ise 24 gol gördü. Giresunspor ikinci devrede Giresun Atatürk Stadı’nda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak sadece 7 puan toplayabildi. Yeşil-beyazlılar iç sahadaki bu maçlarda, 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. Çotanaklar ikinci devrede dış sahada oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sadece 4 puan toplayabildi. Giresunspor bu maçlarda, 13 gol kaydederken, 15 gol yedi.

Sezonun sonuna yaklaşırken ikinci yarı başında hedefinden uzaklaşan A.Ç Giresunspor’da Metin Diyadin istifa etmiş yerine ise Yılmaz Vural getirilmişti. Vural ise sadece 3 maç sonra istifa etmiş ve yeniden Metin Diyadin ile anlaşmaya varılmıştı.