Bodrum’da yarı maraton heyecanı

Bu yıl birincisi düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, festival havasında gerçekleşti.7 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular Halikarnassos 5K, Karia 10K, Myndos 21K kategorilerinde yarıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye...

Bu yıl birincisi düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, festival havasında gerçekleşti.

7 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular Halikarnassos 5K, Karia 10K, Myndos 21K kategorilerinde yarıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilen startla birlikte koşmaya başlayan sporcular Neyzen Tevfik Caddesi’nden devam ederek Myndos Kapısı’na ulaştı. Koşucuları burada canlı müzik dinletisi karşıladı.

Yarıştıkları kategorilere göre Gümbet Mahallesi, Bitez Mahallesi Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Turgutreis Caddesi, Artemis Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cevat Şakir Caddesi’ni geçen sporcular, belediye meydanındaki bitiş çizgisine ulaştı. Kimi sporcuların yarışa bebekleri ile katıldığı görüldü.

Katılımcıların Bodrum’un tarihi atmosferinde yarıştığı 21 kilometrelik yarı maratonda birinciliği erkeklerde Fetene Alemu, kadınlarda Sebahat Akpınar alırken; Karia 10K kategorisinde erkeklerde Resul Çelik, kadınlarda İpek Öztosun; Halikarnassos 5K kategorisinde ise erkeklerde Keyfalewdeja Burise, kadınlarda Sıla Ata parkurları en hızlı tamamlayan isimler oldu. Yarışlarda dereceye giren isimlere, madalyaları Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle verildi.

Engelli yarışçılar ve refakatçilerinin ücretsiz katılım sağladığı organizasyonda sporculara verilen madalyalar ve plaketler, daha özel bir anlam taşımaları ve engellerin başarının ve güzelliklerin önüne geçemeyeceğinin bir simgesi olması amacıyla, Bodrum Sağlık Vakfı Sağlık Atölyesi’ndeki engelli gençler tarafından hazırlandı.

Öte yadan sporcular, Bodrum merkez, Gümbet, Bitez ve İçmeler bölgelerindeki parkurda Bodrum’un güzellikleriyle birlikte koşarken, yolların kapanacağından haberi olmayan vatandaşlar ile yolların kapandığı noktalardaki görevliler karşı karşıya geldi. Özellikle Myndos (Gümbet) Kavşağında zor anlar yaşayan trafik polisleri, zaman zaman bazı sürücülerle uzun süre tartıştı. Bazı sürücüler işe geç kaldıklarını, bazı sürücüler ise otobüs ve uçaklarını kaçıracaklarını belirterek trafik polisleri ile tartışırken, polis memurları vatandaşları ikna etme konusunda uzun süre uğraş verdi. Bazı sürücüler araçlarından inerek duruma tepki gösterirken, polisler, sporcuların güvenli geçişi için uzun süre sabırsız vatandaşlara dayanmak zorunda kaldı.