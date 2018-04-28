Bolu’da Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası başladı

Bolu’da, 3 gün boyunca sürecek olan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nda, bin 200 sporcunun katılımıyla açılış töreni yapıldı.Bolu’da, Kulüpler Türkiye Şampiyonası 29 ilden 169 kulüp ve bin 200 sporcu ile Karaçayır Spor Salonu’nda...

Bolu’da, 3 gün boyunca sürecek olan Kulüpler Türkiye Karate Şampiyonası’nda, bin 200 sporcunun katılımıyla açılış töreni yapıldı.

Bolu’da, Kulüpler Türkiye Şampiyonası 29 ilden 169 kulüp ve bin 200 sporcu ile Karaçayır Spor Salonu’nda dün başladı. Şampiyonanın ikinci gününde Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan’ın da katılımıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Sporcuların salona girmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra bin 200 sporcu şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Açılış töreninin ardından açıklama yapan Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan, “Buradaki amacımız karateyi daha geniş kitlelere yaymak. Bolu’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Şampiyonası’na 169 kulüpten bin 200 sporcu katılıyor. Buradaki amacımız kulüplerimizin daha aktif olarak karatenin içinde yer almalarını sağlamak ve karateyi daha geniş kitlelere tanıtabilmek. Bu manada milli takım sporcularının katılmadığı ama diğer tüm sporcuların katıldığı bir organizasyon” dedi.

Şampiyona yarın düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.