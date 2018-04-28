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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:20

Boluspor 3 puanı elinden kaçırdı

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İlk 2 iddiamızı devam ettirmek için önemli bir müsabakaydı, rehavete kapıldık" dedi.Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında 89. dakikada yediği gol ile 2-2...

Boluspor 3 puanı elinden kaçırdı
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Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İlk 2 iddiamızı devam ettirmek için önemli bir müsabakaydı, rehavete kapıldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında 89. dakikada yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Play-off’lar sonrasında bir üst lige çıkmak için mücadele edecek Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle takımı tekrar kutluyorum. Geçen hafta Play-off oynamayı garantilemiştik. Buraya o rahatlıkla gelmiştik. Son haftalarda da ilk 2 iddiamızı devam ettirmek için önemli bir müsabakaydı. İstediğimiz skoru da bulmuştuk. Son 10 dakikada nedenini bir şeye bağlayamıyorum, sadece rehavete bağlıyorum. En azından Play-off’da neler yapmamamız gerektiği açısından belki de bize derslik bir maçtı. Ama bizim gibi kaliteli, deneyimli oyuncuları olan bir takımın son 5-10 dakikada 2-0’dan 2-2 yapmaması gerekiyordu. Dediğim gibi söyleyecek çok fazla bir şey yok. Önümüzde Denizlispor maçı var, onu en iyi şekilde geçip Play-off’lara da takımı en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz" dedi.
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