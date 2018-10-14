Boluspor, Balıkesirspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, bu hafta oynayacakları Balıkesirspor Baltok karşılaması için hazırlıklarına devam ediyor.Spor Toto 1. Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok takımı ile karşılaşacak olan Boluspor,...

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, bu hafta oynayacakları Balıkesirspor Baltok karşılaması için hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok takımı ile karşılaşacak olan Boluspor, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra gol vuruşu çalışması ile devam eden antrenman, taktik oyun ile sona erdi.

Ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yaşamayan Boluspor, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle puan tablosunda 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.