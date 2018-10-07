Boluspor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Giresunspor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Boluspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak maçı kaybetmedikleri için de sevinçli olduklarını belirterek, “Kazanılması gereken bir maçtı. Kazanmak için bütün hamlelerin yapıldığını düşünüyorum. Oyuncularım da yaptı sahada. Rakibi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İyi reaksiyon verdiler. Baktığımızda 2 tane şutları var ilk yarı, onun dışında pozisyonları yok. Yediğimiz gol de kendi kaptırdığımız bir toptan. 5-6 tane net pozisyonumuz var. Böyle oynadıktan sonra biz bu ligi her zaman domine edeceğiz. İyi bir takımız. Sadece 2 puan kaybettik. Önümüzde bir milli takım arası var. En iyi şekilde hazırlanıp, Balıkesir’de telafi etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Hakemin maça etki etmediğini söyleyen Karafırtınalar, “Hakemin maça etki ettiğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla net pozisyonumuz var. Bir tanesini atsak çok farklı bir sonuç olabilirdi. Ben hiçbir zaman bahane bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Dört tane önemli oyuncumuzdan yoksun oynadık. Ama oynayanlar da en az onlar kadar iyi mücadele ettiler. Gerekeni yaptıklarını düşünüyorum sadece gol olmadı. Golün dışında herşeyi yaptık” şeklinde konuştu.

Giresunspor cephesi

Giresunspor’da basın toplantısına katılan Kaleci Antrenörü İsmail Güney ise, “Boluspor’un güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Artı yönlerini eksi yönlerini analiz ettik. Etkili oyuncularımızla sonuca gitmeye çalıştık. Geçen hafta bir teknik heyet değişikliği oldu. Bizden fedakarlık yapmamız istendi. Alt yapıdaki antrenör arkadaşlarımızla takımı bir hafta içerisinde hazırlamaya çalıştık. Güzel bir maç oldu diyebilirim. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Çünkü Boluspor bu ligin çok güçlü takımlarından bir tanesi. Sonuçta keyifli bir maç olduğun düşünüyorum. Boluspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.