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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:16

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Boluspor, dün oynadığı hazırlık maçında karşılaştığı Sivasspor karşılaşmasının ardından yeni sezon çalışmalarını ara vermeden devam etti.Boluspor, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Bolu Atatürk...

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Boluspor, dün oynadığı hazırlık maçında karşılaştığı Sivasspor karşılaşmasının ardından yeni sezon çalışmalarını ara vermeden devam etti.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Bolu Atatürk Stadyumu’nda Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaşan Bolu temsilcisi, müsabakayı 3-1 kazandı. Boluspor’un golleri, 36. dakikada Guido, 45. Djakov (kk) ve 85. dakikada Sinan’dan geldi. Sivasspor’un tek golünü ise 43. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Yeni sezon çalışmalarına hazırlık maçından sonra da ara vermeden devam eden Boluspor, kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde yaptığı antrenmanda düz koşu ve yenileme çalışması yaptı.
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