Bosna Hersek Milli Takımı, yarın Rize’de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Trabzon’a gelerek buradan kara yolu ile Rize’ye geçti.Bosna Hersek Milli Takımı, A Milli Takım ile oynayacağı özel maç için Trabzon’a geldi. Saat 15:00 sularında Trabzon Havaalanı’na inen kafile daha sonra kara yolu ile Rize’ye hareket etti. Rize’de son hazırlıklarını yapacak olan konuk ekip burada maç saatini bekleyecek.
Bosna Hersek Milli Takımı Trabzon’da
Bosna Hersek Milli Takımı, yarın Rize’de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Trabzon’a gelerek buradan kara yolu ile Rize’ye geçti.