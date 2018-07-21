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21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:40

Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevi bıraktı

Geçtiğimiz günlerde taraftarların yönetime el koyduğunu açıkladığı TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevden ayrıldıklarını açıkladı.TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevi...

Bucaspor'da Başkan İrfan Bal görevi bıraktı
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Geçtiğimiz günlerde taraftarların yönetime el koyduğunu açıkladığı TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevden ayrıldıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bucaspor’da Başkan İrfan Bal görevi bıraktıklarını duyurdu. 16 Temmuz’da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra taraftarların yönetime el koyduklarını açıklamasının ardından bu kararı aldıklarını belirten Bal, “Bucaspor sahipsiz kalmaz diyerek adaylığımızı koymuştuk. Göreve geldikten sonra yeni sezon planlamalarını da yapmıştık. Ancak yaşanan bazı olaylar bizleri derinden etkiledi. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Bu düşünceyle birlikte genel kurulu aldık” dedi.

Başkan dayanmıyor

İrfan Bal’ın çok kısa süren başkanlık görevinin ardından Bucaspor son 1,5 yılda 3 kez yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere 25 Mart 2017 tarihinde Çetin Kayışlı’nın görevi bırakmasının ardından Ahmet Doğan, İzmir ekibinin yeni başkanı seçildi. Yaşanan maddi sorunlar ve sarı-lacivertli takımın küme düşmesiyle Doğan sezon sonunda genel kurul kararı aldı. 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Bal, daha güçlü bir yönetim kurmak için bir kez daha seçim kararı aldı. 16 Temmuz’da tek listeyle gidilen seçimde Bucaspor’un yeni başkanı Bal, taraftarların yönetime darbe yapması sonrası görevden ayrıldı.
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