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10 Ekim 2018 Çarşamba 22:48

Burak Gören: “Buradaki iddiamızı sonuna kadar koruyacağız”

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, 67-72 yenildikleri Valencia Basket maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Buradaki iddiamızı sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Burak Gören: 'Buradaki iddiamızı sonuna kadar koruyacağız”
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Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, 67-72 yenildikleri Valencia Basket maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Buradaki iddiamızı sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Türk Telekom, 7Days EuroCup C Grubu 2. maç mücadelesi kapsamında İspanya ekibi Valencia Basket’i evinde ağırladı. Türk Telekom takımı mücadeleden 67-72 mağlup ayrılırken, maç sonunda gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Başantrenörü Burak Göre, “Sahamızdaki ilk EuroCup maçını oynadık. Bu turnuvanın şampiyonluk adaylarından biriyle oynadık. Biz sene başında bu mücadeleye girerken, her kulvarda iddialı ve kazanmanın yolunu arayan, çıktığımız maçlarda pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele eden bir hedefle başladık. Maçın ilk yarısını istediğimiz tempoda ve sertlikte oynadık. Valencia Basket İspanya Ligi’nin çok değerli bir takımı. Buna rağmen maçın başından itibaren hücum opsiyonlarını belirli ölçüde tıkadık. Bu bizim adımıza çok önemliydi. Biz yeni kurulan ve gelişmekte olan bir takımız. Bu nedenle ilk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. 3. periyot başlangıcındaki hücumlardaki hatalarımız savunmaya patladı. Rakibe ciddi bir referans verdik. Karakterli bir şekilde oyunun içinde kaldık. Oyun akıcılığı ve tempomuzu biraz daha geliştirmemiz lazım. Bu seviyedeki bir maçı kazanmak için 25 dakika yetmiyor. Maçın tamamında iyi olmamız gerekiyor. Mücadele devam ediyor. Bizim için hayat devam ediyor. Buradaki iddiamızı sonuna kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.
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