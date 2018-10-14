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14 Ekim 2018 Pazar 17:48

Burak Gören: “Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik”

Türk Telekom Basketbol Takımı Başatrenörü Burak Gören, 72-80 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik” dedi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta müsabakaları...

Burak Gören: 'Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik”
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Türk Telekom Basketbol Takımı Başatrenörü Burak Gören, 72-80 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta müsabakaları kapsamında son şampiyon Fenerbahçe Basketbol Takımı’nı ağırlayan Türk Telekom Basketbol Takımı, mücadeleden 72- 80 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom Basketbol Takımı Başatrenörü Burak Gören, “Ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı. Çarşamba günü de Valencia takımı ile burada oynadık. Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz ve savunma düzenimiz de 25 dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35 dakikalara çıkardık. Son 4 dakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Maçın sonunda basit hatalar yaptık”

Türk Telekomlu oyuncusu Serhat Çetin ise, “Sonuç olarak kaybettiğimiz bir maç, Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bizim için fikstürün önemli olduğu bir zamanda Fenerbahçe ile karşılaştığımızı düşünüyorum. Yenebileceğimiz bir maçtı. Fakat maçın sonunda basit hatalar yaptık. Tercihlerde sıkıntılar yaşadık” şeklinde konuştu.
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