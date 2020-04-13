Burak Yılmaz'dan Bomba Açıklamalar

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz gün idman sonrasında basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz gazetecilerin sorularını cevapladı. Birçok konuya açıklık getiren tecrübeli oyuncu gizemli ifadeler kullanarak eski Beşiktaşlı golcü oyuncuya çağrı yaptı. Antalya kampında gazetecilerle hoş bir söyleşi yapan

34 yaşındaki golcü oyuncu Burak Yılmaz, ilginç açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'ten Arda Turan'a ve birçok futbol adamına yönelik açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz'la gazeteciler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Önce kendisi sonra da takım arkadaşlarıyla ilgili bilgi sunan Burak Yılmaz, transfer çağrısı yaptı. Bahis oyunlarını daha kolay tahmin etmek için tahminx sitesini inceleyiniz.

Arkadaşlarımın ve Benim Havamız Çok İyi

İdman sonrası, spor basınıyla bir araya gelen Beşiktaş'ın usta golcüsü açıklamalarda bulundu. Burak sözlerine şöyle başladı. "Bugün takımla birlikte ilk kez antrenmanımı yaptım. Çok şükür iyi olduğumu düşünüyorum. Sezonun ilk haftalarında kötüydük ve ilk yarıyı beklentilerin çok altında kapadık. Bu sonucun birçok sebebi var.

Yeni hoca ve oyuncular derken bayağı zorlandık ancak biz sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Şu an için havamız çok iyi, ikinci yarının ilk maçında Sivas'la oynayacağız. Bu maça çok iyi hazırlanmak istiyoruz, amacımız şampiyon olmak" dedi. Türk ve dünya maçları hakkında fikir ve bilgi sahibi olmak için tahminx.com linkini inceleyebilirsiniz.

Jübilemi Beşiktaş'ta Yapmak İsterim

Burak açıklamalarında Beşiktaş kulübü hakkında övgü dolu sözler kullandı. "Futbol hayatımda birçok farklı kulüpte görev yaptım. Ancak Beşiktaş'ın yeri ayrı. Futbol hayatımın son günlerini de Beşiktaş'ta yaşamak isterim. Jübilemi Beşiktaş'ta yapmak tek hayalim. Bu sene şampiyon olmak ve Türkiye Kupasını almak istiyorum. Transfer gibi herhangi bir düşüncem yok. İkinci yarıda Beşiktaş için her şey çok daha güzel olacak.

Bu yıl mutlaka bir kupa alacağız dedi. Gol pozisyonlarındaki şanssızlığına da değinen Burak, benim için gol atamadığımda arkadaşlarımla sorun yaşadığım söyleniyor ancak böyle bir şey yok dedi. Sivasspor ile oynayacakları maç hakkında da görüş bildiren Burak, bu çok iyi oldu.

Sivas'la ilk hafta oynamamız şampiyonluk yarışından kopmamamız için bir şans ve avantaj ifadelerini kullandı. Banko maçlar bahiste kazanç sağlamayı kolaylaştırıyor. Sizde süperbetin bet sitesinde bol kazanç sağlayabilirsiniz. Sultanbet bet ile canlı bahsi tercih edebilirsiniz.

Şenol Güneş Farkı

Şenol Güneş için; Şenol Hoca hakkında yapılan övgülerin az olduğunu söyleyen usta golcü, ona gönül bağım var ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in olması gerektiği yerde olduğunu ve onun için yorum yapmayacağını açıkladı. Takım arkadaşlarından olan Adem Ljajic için çok özel bir oyuncu ve saygın ifadesini kullanırken, Oğuzhan için de aynı ifadeleri kullandı. İkinci devre çok daha iyi olacaklarını açıklayan Burak, hedefimize çok az kaldı. Ljajic'te ben de daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu bir takım oyunu ve hiç birimiz birbirimizi suçlayamayız ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçındaki sorunlar için ise itiraz etmemiz durumu daha kötü hale getirebilirdi. Hakemin takdiri dedi. Arda Turan'la da her gün görüştüğünü açıklayan Burak Yılmaz, Arda'nın aramıza katılmasını isterim ancak bu durumu çözmek yönetimin işi şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun için ise tekrar arkadaşlarım arasında görmek isterim, birlikte iyi şeyler yapabiliriz dedi.

EURO 2016'da uyum sorunumuz vardı ve bu bir şanssızlıktı ancak şu an için her şey çok farklı olabilir dedi. Canlı bahsin değişmez adresi tipobet gibi en iyi bahis siteleri sayesinde bahsin kazananı siz olabilir ve büyük paralar kazanabilirsiniz. Youwin bahis sitesine üye olarak yüksek bonus skalasından yararlanabilirsiniz.