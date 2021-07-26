Burak Yılmaz Takımıyla Fransa da Şampiyonluğa Koşuyor

Sezon başında bedelsiz olarak Fransız takımına katılan ve dikkatleri fazlasıyla üzerine çeken aynı zaman da ülkesini de gururlandıran milli oyuncu Burak Yılmaz lig bitimine 2 hafta kala hala şampiyonluğun en büyük adayının kendileri olduğunu dile getirdi.

Lille OSC takımıyla sezon başında 2 yıllık kontrat yapan oyuncu gösterdiği üstün performans ile şimdiden yaz transfer sezonun da adını çokça duyacağımız isimler arasında olacaktır. Geçtiğimiz günlerde konu ile alakalı bir açıklama yapan oyuncu iddiaları ve transfer dedikodularını yalanlayarak takımın da mutlu olduğu ve hali hazırda 1 senelik kontratının olduğu ve takımda mutlu olduğu ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Son günlerde bu haberleri ve transfer dedikodularının artmasıyla kulüpte bir resmi açıklama yayınlayarak bu haberlere son noktayı koymuştur. Resmi açıklamada Burak Yılmaz’ın çok başarılı olduğunu ve takımı şampiyon yapmaktan başka bir şey düşünmediğinin söylediği açıklama da ek olarak yeni sözleşme görüşmelerinin de müjdesini vermişlerdir. Restbet bahis sitesi Burak Yılmaz için bahis bir açmıştır.

Bu sezon takımı sırtlayan oyuncu Yılmaz, bu sezon Lille OSC formasıyla Fransa ligue 1’de 26 maçta 15 gol ve 5 asist yaparken toplamda ise 35 maçta 17 gol kaydederek takımı şuanda süre gelen birinciliğe ve kalan maçlar da yenilmemesi durumda şampiyonluğa taşıyacaktır.

Fransa takımın da attığı goller ve performansı ile takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanları tarafından çokça sevilen oyun ayrıca Lille şehrinde taraftarın sevgilisi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde antrenman için tesislere gideceği vakit taraftarlar tarafından, kullandığı aracın önünü ve etrafını kapatan taraftarlar Burak Yılmaz tezahüratlarıyla uzun süre aracın önünden ayrılmadılar. Restbet üye ol butonu ile siteye giriş sağlayarak Burak Yılmaz transferi hakkında iddaa oranlarını görebilirsiniz.

2020 Avrupa Şampiyonasına kısa süre kala gösterdiği performanslar ile turnuvada da adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Şüphesiz Türkiye milli takımının en önemli isimlerinden olan Yılmaz tecrübesiyle de takımının olmazsa olmaz oyuncularının başında geliyor. Kaptan Yılmaz bugüne kadar oynadığı milli maçlarda 28 gol atarak tüm zamanların en golcü milli oyuncu sıralamasın da Hakan Şükür (58 gol) ‘den 2.sıra da yer almaktadır. Cenk Tosunun talihsiz sakatlığından ve turnuvaya yetişip yetişmemesinin belli olmaması sebebiyle Yılmaz kendine çok dikkat ettiğini şuanda bireysel başarısı ve Lille takımıyla yaşamak istediği şampiyonluğa ardından 2020 Avrupa Şampiyonasını düşündüğünü söyledi.

Türkiye’de Sergen Yalçınla beraber 4 büyük takımda oynayan 2 futbolcudan biri olan Burak Yılmaz Avrupa’da olduğu gibi ülkesinde de başarılı işlere imza atmıştır. Kariyerine o dönem TFF 1.Lig’de devam eden aynı zaman da doğduğu şehrin takımı olan Antalyaspor’la başlayan oyuncu sırayla Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, takımların da oynamıştır. Son olarak o dönem de Galatasaray’da hem lig hem de Şampiyonlar liginde attığı golleri ardından 2016 yılında Çin ekiplerinden Beijing Guoan takımına transfer olan futbolcu burada gösterdiği başarılı performansa rağmen Avrupa yerine kişisel tercih ve özel sebeplerden ötürü tekrardan 2017 yılında Trabzonspor’a imza atmıştır. Kariyerinden 2 kere bordo mavili takımın formasını terleten oyuncu buradan Beşiktaş’a transfer olmuştur. Beşiktaş takımında da 2.döneminde gollerini sıralayan futbolcu sözleşmesiniz karşılıklı olarak feshederek avrupanın yolunu tutmuştur.

Bugüne kadar 479 karşılaşma da süre alan milli futbolcu bu maçlarda 248 gol ve 65 gol pası vererek toplamda 313 gole direkt olarak katkı sağlamıştır. 35 yaşında ki deneyimli futbolcu kariyerine ve gollerine Fransa’nın Lille OSC takımında aktif olarak devam ederken lig bitimine 2 hafta kala puan kaybı yaşamamaları durumda ipi göğüsleyip şampiyonluğa ulaşacaklar.