Burak Yılmaz, TFF’ye yaptığı şikayeti geri çekti

Burak Yılmaz, Trabzonspor’dan alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay TFF’ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Burak Yılmaz’ın bugün itibariyle TFF’ye yaptığı başvuruyu geriye çektiğini söyledi.Doğan, "Burak Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.