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28 Temmuz 2020 Salı 00:33

Burak Yılmaz’dan Ayrılık Paylaşımı

Burak Yılmaz'dan Ayrılık Paylaşımı
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Yaklaşık bir buçuk sezondur formasını giydiği Beşiktaş’ta sözleşmesinin bitmesi üzere Fransız ekibi Lille ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, bu gelişme sonrasındaki ilk düşüncelerini paylaştı.

Kariyerinin belki de son imzasını attığı konuşulan 35 yaşındaki santrafor, siyah-beyazlı formayı giymese de aynı hisleri yaşadığını dile getirdi.

Kariyerinin akıbeti hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Burak Yılmaz, ‘’Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese çok teşekkür ederim’’ mesajını yayınladı. Geçtiğimiz gün Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştığı belirtilen deneyimli futbolcunun, Fransa’da en az 3 sezon görev yapacağı, sonrasında ise bir ihtimal Katar ya da Çin piyasasına geçiş yapabileceği öne sürülüyor.

Beşiktaş Taraftarları İstememişti

Beşiktaş’taki son antrenmanında takım arkadaşları tarafından alkış alan Burak Yılmaz, bir buçuk sezon önce devre arasında Trabzonspor’dan transfer edilmişti. Transferi esnasında Beşiktaş taraftarının büyük bir kesimi tarafından istenmeyen adam ilan edilen deneyimli golcü, buna karşın gollerini atmaya devam etmişti. Özellikle de Mario Gomez sonrasında Kara Kartal’ın gol yollarındaki problemine bir nebze de olsa çare olan Burak Yılmaz, bu sezon ise sakatlıklardan dolayı çok fazla forma şansı bulamasa bile siyah-beyazlı forma ile rakip fileleri toplamda 11 kere havalandırmayı başardı. http://www.chivascampeon.com/ adresinde futbol ve sporla ilgili çeşitli haberler bulma şansınız var.

Beşiktaş’a Şenol Güneş’in teknik direktörlük döneminde dahil olan Burak Yılmaz, daha sonrasında deneyimli hocanın Milli Takım’ın başına geçmesiyle birlikte de ay-yıldızlı formayı yeniden giyme hakkı kazanmıştı. Kariyerinde dört büyüklerin formasını giyen ender futbolculardan birisi olan Burak Yılmaz’ın Fransa Ligue 1’de nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

Burak Yılmaz Kimdir?

Profesyonel futbol kariyerine 2003 senesinde Antalyaspor’da başlayan Burak Yılmaz, 2006’da ise Beşiktaş’la anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlılardaki ilk döneminde çok fazla verim sağlayamayan Yılmaz, 2008’de Manisa’ya geçmiş, sonrasında ise Fenerbahçe’ye imza atmıştı.

Fenerbahçe döneminde sağ kanat ve ön libero olarak denenen Burak Yılmaz’ın çıkış dönemi ise 2010 senesinde Trabzonspor’da başladı. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş’in forvet bölgesine yerleştirmesiyle gollerini ardı arkaya sıralamaya başlayan Burak, 75 maçta 55 gole imzasını attı. O dönem gol krallığına da erişen futbolcu, Fatih Terim’in yoğun isteği doğrultusunda Galatasaray’a geçti ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna da Galatasaray formasıyla erişti.

2012- 16 sezonlarında 105 kere giydiği sarı-kırmızılı formayla 65 gol atan Burak, sonrasında Çin’in Beijing Guaon ekibiyle anlaştı. Uzakdoğu temsilcisiyle sakatlıklarından dolayı ters düşen ve Çin’de mutsuz olan deneyimli yıldız, 2017’de Trabzonspor’da görev almaya başladı. Karadeniz ekibindeki ikinci döneminde 28 gol atan başarılı futbolcu, buna karşın dönemin teknik direktörü Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakıldığı için Beşiktaş’la anlaşma sağladı.

A Milli Futbol Takımı’nın da 59 kere formasını giyen Burak’ın Milli Takım adına 24 golü bulunuyor.

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