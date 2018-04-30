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30 Nisan 2018 Pazartesi 21:54

Burak Yılmaz’dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Golcü oyuncu sezon sonu ameliyat olacağını duyurdu.

Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması
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Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Golcü oyuncu sezon sonu ameliyat olacağını duyurdu.

Bugün Almanya’nın başkentti Berlin’e giden Burak Yılmaz, daha önce kendisini tedavi eden doktora göründü. Golcü oyuncuya burada bir dizi kontrolden geçti. Yapılan kontroller sonrası Burak Yılmaz kendisine ait Twitter hesabından açıklamada bulundu. Burak, “Berlin’de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim. Sezon sonu ameliyat olacağım. İlginiz için teşekkür ederim”dedi
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