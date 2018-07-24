Bursa, Türkiye Su Kayağı Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin sayılı su kayağı tesislerinden olan Bursa Sukaypark, önümüzdeki günlerde Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Sukaypark, 11-12 Ağustos tarihlerinde Türkiye Su Kayağı Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 100 dönüm arazi üzerine kurulu Sukaypark’ta sporcular antrenmanlarını sürdürürken, amatörlerde yaz günlerinin tadını suda kayarak çıkartıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, su kayağı tesislerinin Osmangazi Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk defa yaptırılmış olduğuna dikkat çekti. Suni bir gölet üzerinde kablolar ile kayak yapıldığını dile getiren Dündar, “Burada yarışmalar da yapılıyor. Tabii bu tesis yapıldıktan sonra burası Bursa’nın cazibe merkezi oldu. Buraya vatandaşlar spor yapmaya geldiği gibi pikniğe dinlenmeye gelenler de oluyor. Burası örnek olunca birçok şehir aynısını yaptı. 2008 yılında yapılan bu tesisle birlikte burada bir çok aktivite gerçekleştirildi. Dünya ve Avrupa şampiyonası, Türkiye şampiyonası burada düzenlendi” dedi.

Bu etkinliklerle birlikte Bursa’ya hareket geldiğini ifade eden Dündar, “Şimdi 11-12 Ağustos tarihlerinde burada bir Türkiye Su Kayağı Şampiyonası gerçekleştireceğiz. Tabii bu spor da gelişti, spor gelişince katılım ona göre oluyor. İnşallah güzel bir aktivite, şampiyona olacak. Tüm su kayağı sporcularını ve su kayağı sporu sevenleri buraya bekliyoruz” diye konuştu.

10 yıldır su kayağı sporu ile ilgilenen Serhat Soyer, “Kablolu su kayağı çok eğlenceli, keyifli bir spor. Ben buna kendimi adadım. İnsanlar genelde futbol yada başka bir sporla ilgilenirken bende bu spora merak sardım. Ben tüm herkesin, özellikle gençlerin bu sporu mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

11-12 Ağustos’ta yapılacak olan Türkiye Su Kayağı Şampiyonası için hazırlıklarına devam ettiklerini vurgulayan Soyer, “12 Ağustos’ta Türkiye şampiyonası var, ona hazırlanmaya devam ediyoruz. Hafta içi sporcularımızda geliyor, onlar da antrenmanlarını yapıyorlar. Yine minik öğrencilerimize de yardım ediyoruz. Yeni hareketler yapmaları konularında deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bursa’dan şu an 50’ye yakın sporcumuz var. Şampiyonaya İzmit, Samsun, Afyon ve Türkiye’nin birçok noktasında sporcular gelecek” açıklamasında bulundu.